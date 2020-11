L’ÉLÈVE EN AUTO-ÉCOLE HEURTE MORTELLEMENT UN GARÇON DE 2 ANS

Les nommées Khadija Diaw et Fatoumata Diarry Diallo ont comparu, avant-hier, à l’audience des flagrants délits du tribunal de grande instance (Tgi) de Dakar. Les deux prévenues répondaient des faits d’homicide involontaires, défaut de permis de conduire, défaut de maîtrise et abandon d’un véhicule à un tiers non titulaire de permis de conduire.Une négligence qui serait à l’origine de la mort d’un garçon de 2 ans. En effet, un élève d’auto-école était à la manœuvre dudit véhicule avant de heurter la victime dont le père n’a pas porté plainte. « Il s’en est remis à la fatalité », a expliqué l’avocat Me Amadou Sall.S’inclinant devant la mémoire du garçon de deux ans, le parquet s’est opposé à la demande de mise en liberté provisoire formulée par la partie civile. Du fait de la gravité des faits avec la perte de vie humaine, le tribunal a rejeté cette demande. Selon le Témoin, l’affaire est renvoyée au 23 novembre prochain.