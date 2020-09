L’entreprise ECOTRA de l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla déploie les grands moyens à Touba

Pour l'édition 2020 du Grand magal de Touba, il faudra aussi compter avec l'implication de Ecotra dans les travaux d'assainissement. Une forte délégation de l'entreprise a été reçue hier par le Khalife Général des Mourides et par Serigne Cheikh Abdou Latyf Mbacké.Un moment nourri d'échanges au terme duquel l'entreprise a convenu, sous le ndigël du Patriarche de Darou Miname, d'acheminer vers la cité le double de la flotte mise à disposition en 2017, année où Touba avait connu l'une des pires inondations de la décennie.Ainsi, plus d'une cinquantaine de camions seront amenés dans la cité en plus d'un important lot de matériel de nettoiement, des équipes de maintenance, des conteneurs, des bulldozers, des pelles mécaniques, des cuves, des balais, des masques et un personnel de plus de 300 personnes.L'émissaire de Ecotra précisera que l'objectif sera d'assainir les zones placées depuis l'hivernage sous le diktat des inondations, la réfection de quelques routes devenues impraticables etc... Il ajoutera que toutes les opérations s'exécuteront dans des délais réduits au vu de l'imminence du Grand magal, non sans garantir la sécurité des populations et de celle des travailleurs...