L’ ESP en partenariat avec Huawei, face à la pandémie covid-19, avec l’initiative «Learn On Action» sur la plateforme de Huawei Talent Online.

Pour faire écho à cet appel, l’Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar, à travers son partenariat d’ICT Academy avec Huawei, leadeur mondial en technologie informatique, a réagi pragmatiquement, en donnant aux étudiants en TIC, des opportunités de formation de certification en ligne à travers «Learn On Action», projet qui entre dans le cadre de l’initiative TECH4ALL de Huawei. (TECH4ALL porte sur des questions mondiales telles que l 'éducation, la protection de l' environnement, la santé et le bien-être, et le développement équilibré. Sa mission est pour que personne ne prenne du retard dans le monde numérique.)Grâce à la technologie, les étudiants de l’ESP, à partir de chez eux, peuvent s’inscrire et accéder gratuitement au cours en vidéo ou PDF disponibles en ligne. La plateforme offre des cours de différentes certifications : Routing & Switching, Cloud Computing, Intelligence Artificielle…entre autres.La première session de formation E-learning est ouverte d’Avril à Juillet avec l’instructeur certifié Huawei de l’ESP, Monsieur Ibrahima NGOM avec le module « Routing & Switching ».Huawei ICT Academy est un partenariat entre Huawei et les académies du monde entier. Grace à ce partenariat, l’Académie offre une formation aux technologies TIC Huawei, encourage les étudiants à obtenir la certification Huawei et développe des talents dotés de compétences pratiques pour l’industrie des TIC. La communauté Huawei compte plus de 900 Académies dans 70 pays du monde entier, et a formé plus de 1500 enseignants certifiés et 45000 étudiants inscrits.Depuis son installation au Sénégal, Huawei encourage l’enseignement supérieur et la formation de jeunes talents en TIC. Au personnel d’enseignement et de recherche des Ecoles, Instituts et Universités partenaires, Huawei offre des opportunités de formations gratuites pour devenir instructeur certifié de Huawei et enseigner sur la plateforme Huawei dédiée aux étudiants.La certification Huawei, qui de nos jours est très prisée dans le marché de l’emploi et des TIC, ouvre aux étudiants de l’ESP de nouvelles opportunités.