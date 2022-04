L’État vise à renforcer la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant

Atelier de validation de la stratégie Nationale de protection de l'enfance

La direction de la promotion des droits et de la protection des enfants, sous le leadership du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants a procédé a l’atelier de validation technique du rapport d’évaluation de la stratégie nationale de protection de l’enfant (SNPE). Ces travaux ont été menés par les acteurs du secteur de la protection de l’enfant, les représentants d’organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, le secrétaire général et représentant du ministre et les enfants eux-mêmes.





Adopté depuis 2013 comme document politique de référence pour assurer davantage la protection des enfants au Sénégal, la SNPE est aujourd’hui opérationnalisée à travers l’adoption de deux plans d’actions qui ont permis de renforcer la connaissance des droits de l’enfant mais aussi de renforcer la prise en charge de leur protection. Cette stratégie se base, selon la Directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants, Dieguy Diop, sur trois piliers notamment la prévention, la prise en charge et l’accompagnement des enfants. Elle a permis de déceler les manquements sur le plan familial, étatique, sur tout ce qui tourne autour de l’enfant.





Conformément aux ambitions de l’Etat du Sénégal, ce rapport en phase finale vient améliorer les conditions des enfants de manière globale, au niveau des politiques mais également au niveau des ressources.





Le secrétaire général de préciser qu’aujourd’hui, « tous les acteurs de la protection des enfants, au niveau des ministères clés et de la société civile, travaillent sur des documents de référence harmonisés à travers des outils standards qui sont même validés et utilisés comme document de référence dans l’espace CEDEAO ». De ce fait, les campagnes de prévention des violences faites aux enfants ont un impact important et pour les cas de violences détectés, malgré ces efforts de sensibilisation, un dispositif opérationnel et des mesures de prise en charge sont pris.





Grâce à la SNPE au titre de l’année budgétaire de 2022 et avec l’appui des partenaires, une enveloppe de 10 milliards a été inscrite au niveau du budget du ministère de la Famille.









Pour justifier l’importance de cette stratégie, Mame Ngor Diouf d’affirmer qu’ « à l’issue de ce processus qui a été déroulé suivant les critères d’évaluation qui mettent l’accent sur la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la dynamique entre autre, 92% des acteurs considèrent que la SNPE est une stratégie pertinente à laquelle ils font référence ».





Par contre, un appel a été lancé pour la rationalisation et la mutualisation des ressources au niveau de l’Etat et des partenaires. Les enfants victimes de violence, porteurs de handicap et les enfants en situation de rue occupent le cœur de l’agenda de la SNPE et les mesures doivent être renforcées.





Ne disposant pas d’un dispositif intégré qui permet de donner les statistiques d’enfants en souffrance au niveau national, un système de collecte et d’information sera bientôt mis en place. Toutefois, la Directrice a rappelé que les femmes et les enfants sont le plus souvent victimes de ces violences que ce soit physique, verbale et même psychologique.