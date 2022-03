L’expertise et la qualité exposées, l’attraction au rendez-vous : Une grande prouesse de l’APDA avec Bevix au Salon Maison et Déco

Le Salon Maison et déco se tient au Cices depuis le mardi 15 mars. Une occasion de vendre le savoir-faire des artisans sénégalais dans le domaine de la maison et de la décoration. Organisé par l'agence pour la promotion et le développement de l'artisanat au Sénégal (APDA) accompagnée de Bevix Marketing Solutions en partenariat avec le CICES, ce salon est un clin d’œil aux bailleurs et autres Sénégalais qui sont dans la construction.





Papa Amadou Ndao, directeur général de l'agence pour la promotion et le développement de l'artisanat au Sénégal (APDA) affirme que l'idée d'organiser un salon professionnel, maison et décoration est venue d'un constat que beaucoup de politiques ont été élaborées dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire, du bétail, mais dans le domaine de la maison et de la décoration, il n’y avait pas un événement majeur pour booster la consommation locale. C'est dans cette dynamique que, le plan stratégique de l'Apda a mis en avant l'organisation d'événements dans ce domaine pour, pousser les bailleurs à s'équiper chez eux, à construire avec le matériau made in Sénégal. « Le cahier des charges a été établi, les artisans choisis au niveau des 14 chambres de commerce des différentes régions mais aussi des artisans qui sortent du lot et qui sont à Dakar pour réussir ce salon » a dit le directeur général.





Des produits de qualité





« Les produits qui sont sélectionnés sont de qualité et cela fait notre première satisfaction. La qualité saute à l'œil nu. Par ailleurs, des éléments qui sont souvent critiqués dans le domaine de la finition, le toucher, les dimensions ont changé de visage. Des remarques corrigées par les artisans prêts à concurrencer les meilleurs dans le domaine au monde » s’est réjoui le directeur général. L'organisation est aussi une satisfaction pour le DG qui magnifié l'expertise de l'agence marketing et l'engagement des artisans mais aussi le soutien du partenaire stratégique qui est le CiCES. « Les partenaires aussi ont compris qu'il fallait accompagner un tel événement ». À l'avant-veille de la clôture, Papa Amadou Ndao a eu du mal à cacher sa satisfaction pour cette première édition et projette déjà de pérenniser l'action dans le futur avec plusieurs autres éditions en vue. " Toutes les aspirations ont été au rendez-vous. Il n'est jamais facile les premières fois mais, on y a cru, les partenaires nous ont appuyés et nous l'avons réussi. On a montré que wedi guis bocou thi. Le salon est populaire, les visites salutaires »





Contribution des artisans dans le projet de 100 000 logements





Le ministère de l'Urbanisme et ses services suivent de près selon le patron de l’APDA. En effet, le Président du conseil d’administration (PCA) de la société du patrimoine de l'Etat a aussi visité les lieux. « l'Apda fait un clin d'œil puisque le cahier de menuiserie des 100.000 logements donné aux artisans du Sénégal constitue des centaines de milliards de FCFA. Cet argent va rentrer dans leurs besaces et sera sans doute dépensé au Sénégal pour renflouer notre économie. Les artisans sont toujours preneurs pour tout ce qui rentre dans le cadre de la construction, de l'ameublement et de la décoration » dit-il. Et d’ajouter : " Les artisans ont voulu dire au Président de la République que nous sommes prêts à vous accompagner pour le projet des 100 000 logements et tout autre projet de ce genre. Il faut noter que les portes, les fenêtres, pour ce premier lot sont confiées aux artisans, c'est une bonne chose mais, nous voulons plus..."





Le défi de l'attraction remonté





Bevex marketing solutions accompagne l'Apda dans la campagne de l'organisation et la gestion de l'événementiel. Il s'agit dans le cadre de sa mission de rendre attractif le salon. Et selon Ramatoulaye Ba Sall, responsable clientèle, au moins 70 exposants dont une vingtaine qui sont venus de l'intérieur du pays sont présents à ce salon. La région de Ziguinchor par exemple est représentée par trois exposants. « Il y a une certaine représentativité de l'ensemble des artisans au niveau national. Il faut noter que les 25 qui sont venus des régions ont été pris en charge pour l'hébergement et le transport. Il en est de même des organisateurs du salon qui sont entièrement pris en charge, les stands gracieusement mis à leur disposition. Cette mesure entre dans le cadre de la mission de l'Apda de promotion et d'accompagnement des artisans. Il n'était pas question de leur demander de l'argent » note-t-elle.





Une synergie des acteurs





L’adage dit que toutes les bonnes rencontres sont enrichissantes en termes d'expériences et de connaissances. La maxime a trouvé tout son sens dans le salon. Une synergie entre les acteurs qui ont vite fait le link les uns, les autres mais surtout, cette complémentarité qui peut leur permettre de travailler ensemble et de réaliser de belles choses. " Ça fait plaisir de voir un artisan acheter des produits de son vis-à-vis parce qu'estimant que c'est complémentaire à ce qu'il fait. Des groupes WhatsApp sont créés. La villa témoin par exemple a vu la participation d'une vingtaine d'artisans qui ont tous mis la main à la patte pour mettre sur pied un joyau en 10 jours", a expliqué Ramatoulaye Bâ.