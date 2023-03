L’hôpital Fann secoué par une affaire de vol et de drogue

Le chef magasinier de l’hôpital de Fann, Dr A. Sèye (pharmacien), l’aide-magasinier A. A. Samb et un certain H. Diatta ont été déférés au parquet hier. Les deux premiers sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol au préjudice de l’État et détention de chanvre indien. Le troisième est accusé de recel. Le trio serait au centre d’une affaire de vol de clichés de radiographie dans le magasin de l’établissement de santé.



D’après L’Observateur, qui révèle cette affaire, tout est parti d’une dénonciation anonyme d’un trafic de chanvre indien. Des éléments de la Brigade de recherches de Faidherbe, saisis de l’affaire, débarquent dans une maison de la rue Paul Hole, à Dakar-Plateau, désignée comme la planque de la drogue. Le suspect dénoncé n’était pas sur place. Il s’agit de l’aide-magasinier A. A. Samb.



Les gendarmes effectuent néanmoins une perquisition qui permet de découvrir le produit illicite à l’endroit indiqué par leur informateur anonyme. Mais au cours de l'opération, les enquêteurs tombent aussi sur un important lot de matériel médical dont des cartons contenant des clichés de radiographie.



Ils téléphonent à A. A. Samb et lui demandent de les rejoindre chez lui. L’aide-magasinier débarque. Il sera embarqué avec la drogue et le matériel médical à la Brigade de recherches. Il assume la paternité du chanvre indien, mais tente, d’après L’Obs, de «noyer le poisson» à propos des consommables médicaux. A. A. Samb sera trahi par son téléphone portable. Les gendarmes découvrent sur l’appareil plusieurs transactions entre le suspect et le chef magasinier de Fann, A. Sèye.



Ce dernier est à son tour convoqué et auditionné. Il essaie de nier toute implication dans des activités illicites, mais sera à son tour perdu par son téléphone portable. Les enquêteurs découvrent, en effet, qu’il a reçu de Samb plusieurs transferts d’argent, , notamment lors du baptême d’un de ses enfants. Les montants variaient entre 300 000 et 800 000 francs CFA.



Les gendarmes en arrivent à la conclusion que ces fonds sont le produit de la vente des cartons de clichés de radiographie soustraits à la pharmacie centrale de Fann. D’autant que d’autres transferts venant de H. Diatta ont été relevés sur l’appareil de A. A. Samb. Arrêté, H. Diatta déclare être vendeur de consommables pharmaceutiques et reconnaît en avoir acquis à plusieurs reprises auprès de l’aide-magasinier de Fann.



Les trois mis en cause devront se montrer convaincants devant le parquet.