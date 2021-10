L’hôtel de Pape Diop transformé en hôpital à Saint-Louis: Le gérant de «Coumba Bang» réagit

Les précisions du gérant de l'Hôtel Mame Coumba Bang

Seneweb révélait, hier dimanche, que le chef de l’Etat, Macky Sall, a, à travers un décret daté du 13 septembre dernier, affecté le site de plus de 12 hectares abritant l’hôtel Mame Coumba Bang à la mairie de Saint-Louis pour la construction d’un hôpital. Aussitôt après notre article, le gérant de ladite structure hôtelière, Assane Fall, s’est adressé à la presse locale pour préciser que cette décision intervient au moment où ce réceptif, après avoir traversé une période de crise, a été racheté par un opérateur économique sénégalais, du nom de Pape Diop.





Ce dernier, a-t-il souligné, avait l’ambition de transformer l’hôtel en un réceptif très moderne, haut de gamme, doté de 100 chambres, de 12 suites, d’une salle de conférence de 500 places et autres équipements de dernier cri.





Cependant, il a fait savoir que « Dieu en a décidé autrement et nous comprenons cette décision légitime du chef de l’Etat d’ériger sur ce site une infrastructure sanitaire. C’est également un projet très ambitieux et de grande envergure, qui sera mis en œuvre dans un contexte où on parle de plus en plus des enjeux et des perspectives de l’exploitation du pétrole et du gaz découvert au large de Saint-Louis ».