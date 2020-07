L’IGE découvre un compte bancaire «clando» au ministère de l'Éducation nationale

Les rapports 2016, 2017 et 2018-2019 de l’Inspection générale d'État (IGE) n’ont pas encore fini de révéler tous leurs secrets. En effet, des comptes bancaires «clandos» ont été découverts au ministère de l’Éducation nationale.







Selon Libération, le DAGE du ministère a ouvert, sans autorisation du ministère des Finances, un compte bancaire dénommé «Dage Dao» exclusivement alimenté par les recettes issues des dossiers d’appel d’offres.