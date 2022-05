L’Institut Khadimou Rassoul, un véritable centre de rayonnement Religieux et Islamique

La communauté mouride est résolument engagée à faire rayonner l’œuvre de Serigne Touba Khadimou Rassoul à Dakar.





Après l’inauguration de la plus belle et grande mosquée de l’Afrique de l’ouest, Massalikul Jinan, en septembre 2019 à Dakar, la pose de la première pierre de l’institut islamique est l’un des grands chantiers le plus attendu.





L’institut Khadimou Rassoul, spécifiquement dédié à l’éducation, la formation, l’ enseignement théologie islamique doit, comme la mosquée Massalikul Jinan refléter totalement l’image du vénéré saint-homme, Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul, a indiqué Mbackiyou Faye, représentant du Khalife Général des Mourides à Dakar.





Cet institut d’envergure sera " un véritable centre de rayonnement spirituel et religieux de dimension internationale, a précisé le diawrigne Mbackiyou Faye.





A ce stade, ce projet d’envergure est à une phase de formalisation technique, a-t-il ajouté, sans pour autant préciser le coût global ni le mode de financement qui, certes, ne va pas être hors cadre de Massalikul Jinan.