L'Union européenne va augmenter les frais de visa Schengen, à partir du 11 juin 2024

Selon une annonce faite par le ministère slovène des Affaires étrangères, la Commission européenne, institution de l'Union européenne, a adopté une décision visant à augmenter les frais de visa Schengen.







Au lieu de 80 euros (environ 52 500 F CFA), les demandeurs devraient s'acquitter d'une somme de 90 euros (environ 60 000 F CFA). Une hausse de 12 %. La mesure va entrer en vigueur dès le 11 juin prochain.





"La Commission européenne a adopté une décision visant à augmenter de 12 % les frais de visa Schengen de court séjour (visa de type C) dans le monde entier. L'augmentation s'appliquera dans le monde entier à compter du 11 juin 2024. Les nouveaux frais de visa Schengen seront de 90 € pour les adultes et de 45 € pour les enfants âgés de 6 à moins de 12 ans", annonce le ministère slovène des Affaires étrangères et européennes, dans un communiqué.





Pour le moment, cependant, la Commission européenne n'a pas encore communiqué sur le sujet, mais devrait publier ce changement dans son Journal officiel d'ici la fin de cette semaine, précise "Schengen News".