La Caisse des Dépôts et Consignations partenaire de l’école sénégalaise !

Dakar, le 16 juillet 2020 : La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) vient en appui à l’Etat en offrant des manuels scolaires conçus sous le couvert de la CDC.





Le Directeur général de la CDC a reçu ce jour, Monsieur l’Inspecteur d’Académie de Pikine-Guédiawaye, pour la réception des manuels scolaires produits dans le cadre d’une convention entre, d’une part, la Caisse des Dépôts et Consignations du Sénégal etl’Inspection d’Académie de la banlieue et d’autre part, entre la CDC et les Villes de Pikine et Guédiawaye.





La productiondes fascicules, qui rentre dans le cadre de la politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise de la Caisse, s’est déroulée selon un processus de sélection de professeurs du système aguéris, accompagnés de formateurs du Centre Régional de Formation du Personnel Enseignant (CRFPE) et d’inspecteurs de spécialités, sous le contrôle rigoureux de l’Inspection générale de la Formation (IGEF) qui a eu à valider toutes les productions.Untravail de longue haleine qui connait aujourd’hui une issue heureuse.





La Convention CDC - IA de Pikine-Guédiawaye est une expérience qui participe à l’amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages dans les lycées et collèges sénégalais. C’est dire combien ces manuels, fruit d’un travail de conception entamé depuis deux ans et qui arrive à son heure dans le contexte actuel du COVID 19, sont attendus par les acteurs du système éducatif et participera certainement à la réussite du concept « Apprendre à la maison » initié par les autorités en charge de l’Education.





Contribution de la CDC à la prise en charge des problèmes liés à l’éducation





La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) du Sénégal, établissement public à statut spécial, investi de missions d’intérêt général et d’accompagnement des politiques publiques de développement, intervientconformément à sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) en apportant sa contribution à la prise en charge des problèmes liés à l’éducation et à la formation particulièrement dans les filières scientifiques et techniques.