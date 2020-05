La chaleur se maintient sur l’Intérieur du pays

Chaleur à l’intérieur du pays

La canicule va persister sur l’intérieur du pays au cours des prochaines 24 heures, annonce l’Agence nationale de l’aviation et de la météorologie (ANACIM)

Le nord, le centre et l’est du pays sont les zones où la chaleur diurne sera beaucoup plus sensible, indique-t-elle dans son un bulletin météorologique. Elle y prévoit un pic de température qui tournera par endroits autour de 45°C.

Par contre, le temps sera plus clément à Dakar et au Cap-Skirring, avec des températures journalières ne dépassant pas 30°C.

‘’La fraîcheur nocturne et matinale sera plus ou moins ressentie sur l’axe Mbour allant vers Dakar’’, ajoutent les prévisionnistes, qui s’attendent à un ciel ‘’plutôt dégagé sur la majeure partie du territoire’’.

Dans l’ensemble, de bonnes visibilités sont attendues, ainsi que des vents de secteur nord-ouest à ouest et d’intensité faible à modérée.

ASG