La chicha interdite au Sénégal (Arrêté)

Très à la mode dans le monde entier, la chicha encore appelée narguilé ou hookah en anglais, est désormais interdite sur l'étendue du territoire sénégalais. Aussi bien pour usage personnel et privé que dans les lieux spécifiques, "bars à chicha".





L'arrêté ministériel conjointe (ministère de la Santé et ministère du Commerce) interdit "formellement l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha ou narguilé ou tout autre appareil similaire sur l'étendue du territoire national".









"On entend par chicha ou narguilé, tout objet, appareil ou dispositif sous forme de pipe à eau qui permet de fumer du tabac grâce à un système d'évaporation de l'eau. Ainsi que la Pipe à eau, appareil composé de plusieurs parties : la cheminée, le bol supérieur, le réservoir, la pipe immergée et le tuyau", précise l'arrêté.





Les importateurs et distributeurs de chicha et narguilé, disposent d'un délai de six mois, à compter de ce jour, "pour se conformer à la présente réglementation".





Le haut commandement de la gendarmerie, la direction de la police, la direction des douanes ainsi que tous les services concernés sont appelés à veiller à l'exécution de l'arrêté ci-après.