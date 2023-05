La danseuse Ndeye Guèye franchit un pas vers...

C’est dans la bonne ambiance que la femme de Papa Boy jiné captive ses followers. Ndeye Guèye pour ne pas la nommer, partage son bonheur, celui de donner du sourire à la population de la banlieue. Cette opération est menée de concert avec sa communauté virtuelle des réseaux sociaux.





La danseuse professionnelle et « fille de la banlieue » œuvre dans le social au profit des couches vulnérables. Grâce à son carnet d’adresses et aux dons qu’elle reçoit, elle cuisine et nourrit une partie des fils de la banlieue.