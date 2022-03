La DER lance un programme d’accompagnement de mille jeunes entrepreneurs

Le délégué général à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER), Pape Amadou Sarr a annoncé, mardi, à Dakar, la mise en oeuvre prochain d’un programme dénommé ‘’Juuniy Gaïndé’’, dont l’objectif est d’accompagner 1000 entrepreneurs sénégalais âgés de 18 et 35 ans à travers le pays.



‘’Ce programme va accompagner les entrepreneurs que nous allons sélectionner dans notre portefeuille à partir d’un montant de cinq à dix millions de francs CFA pour les permettre d’être accompagnés et suivis pour le renforcement de leurs capacités mais aussi les accompagner financièrement afin de leur permettre de devenir des Champions’’, a-t-il indiqué.

M. Sarr s’exprimait en marge de la célébration de quatre ans d’existence de sa structure, coïncidant avec la Journée internationale de la femme. Des attestations de formation et des cadeaux ont été distribués lors de cette manifestation.

Selon lui, 10 milliards de FCFA vont être alloués à ce projet.

‘’Nous allons en faire un programme dédié au sein de la DER /FJ avec une équipe pour s’assurer que ce programme soit effectif et exécuté dans de meilleures conditions et dans les plus brefs délais’’’, a indiqué Pape Amadou Sarr.

‘’Ce programme +Juuniy Gaïndé+ veut tenir compte de la mutualisation avec les programmes et dispositifs existants de la DER/FJ et de ses partenaires pour une rationalisation des actions et une cohérence d’ensemble’’, a-t-il expliqué.

‘’Le programme se veut également d’insuffler le gout de l’entreprenariat aux jeunes sénégalais férus d’innovation et de créativité’’, a ajouté Pape Amadou Sarr.

Il a aussi annoncé le lancement du programme ‘’DIGI PME’’ qui selon lui, ambitionne d’accompagner la transformation digitale de 2200 TPME sénégalaises, non numériques, d’ici 2023.

La DER a également mis en place un troisième programme dénommé le programme jeunes professionnels (DER/PJP) afin de développer l’employabilité qui constitue un axe stratégique pour toute politique d’emploi efficace.

M. Sarr a également assuré que la DER va former, accompagner, incuber, donner plus d’expériences à des jeunes sénégalais et étrangers venus de plusieurs pays d’Afrique francophone.

‘’Ce programme spécial d’immersion et de formation est dédié aux jeunes titulaires de diplômes universitaires’’, a-t-il expliqué.

La Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER) est une structure rattachée au Secrétariat général de la Présidence de la République du Sénégal, indique un document remis à la presse.

Selon la même source, ses activités ont effectivement démarré le 8 mars 2018. Le 8 mars 2022 marque ainsi le 4ème anniversaire de la DER.