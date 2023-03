La Destination Sénégal reconnectée au marché Allemand

La Destination Sénégal se reconnecte de nouveau au marché touristique Allemand, après plus de 5 ans d’absence à l’International Tourism Exchange (ITB Berlin), le plus grand salon et congrès de l'industrie touristique mondiale.





Une importante délégation sénégalaise composée d’acteurs touristiques issus du secteur privé et de partenaires institutionnels participaient à la campagne d'activation marketing, de réseautage et de connexion auprès des professionnels, experts et acheteurs de tous les domaines de l'industrie européenne du voyage et du tourisme.





Après une pause due à la pandémie de Covid-19, le premier salon mondial du tourisme ITB Berlin était de retour du 7 au 9 mars 2023 avec un focus exclusivement B2B sous la devise " Open for Change " (ouvert au changement) et une forte présence d'exposants nationaux et internationaux (environ 5 500 entreprises exposantes de 161 pays).





Dans le but d'avoir plus de visibilité sur le marché allemand, plus grand marché pourvoyeur de touristes en Europe, le ministère du Tourisme et des Loisirs, l’ASPT*, la SAPCO*, l’ANACIM* et le secteur privé sénégalais démarchent les partenaires de l’industrie européenne du voyage et du tourisme à développer les meilleures approches de promotion de la Destination.





Plusieurs rencontres avec les voyagistes, les compagnies de transport et la presse spécialisée ont ouvert des perspectives de renforcement des flux de voyages et d’investissements vers la destination Sénégal.





Il s’agit notamment de TUI Group (Allemagne), la chaîne hôtelière RIU Hotels & Resorts, l'agence de représentation de destination Aviareps, la Fédération des Agences de Voyages et des Tours Opérateurs allemands (DRV) et des experts en statistiques.





Le stand du Sénégal a accueilli les grands décideurs, investisseurs, experts et acheteurs de tous les domaines de l'industrie du tourisme séduits par une offre diversifiée et multi-thématique du pays de la Teranga.





Le Sénégal avec son produit balnéaire, son offre écotouristique et son hospitalité légendaire s’est positionnée comme une destination alternative, un lieu de villégiature pour les voyageurs allemands et nord européens surtout en hiver.





À l'ITB Berlin, l'industrie touristique a convenu que 2023 pourrait être une année record - le désir de voyager est de retour dans de grandes parties du monde, avec une volonté constante pour les voyageurs d’explorer de nouveaux itinéraires et d’expérimenter de nouvelles destinations de vacances.





En outre, l'ITB Berlin a suscité un intérêt médiatique considérable avec environ 3 000 professionnels des médias et plus de 330 blogueurs voyages d'Allemagne et de l'étranger ainsi que des célébrités de premier plan de la politique internationale.





Les perspectives et les défis de l’industrie mondiale du tourisme étaient au menu de la convention ITB Berlin, une plate-forme de partage de connaissances et d’inspirations dédiée aux visiteurs professionnels.





400 conférenciers de renommée internationale ont discuté des sujets les plus urgents et des tendances actuelles, telles que la numérisation, l'intelligence artificielle ou la pénurie de travailleurs qualifiés.





Des voix se sont par ailleurs élevées, au cours de la convention ITB Berlin pour sensibiliser davantage sur l'action responsable dans le tourisme, sur la durabilité et la préservation de l’environnement.









*ASPT : Agence Sénégalaise de Promotion Touristique

*SAPCO : Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal