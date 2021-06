La DIC casse une mafia de la cocaïne à Ouakam

Selon Libération, une vaste opération de la Division des investigations criminelles (DIC) a permis Le démantèlement d’un vaste réseau de trafic de drogue dure à Ouakam.



Deux narcotrafiquants sénégalais, Papa Yamar et Amary Guissé, ont été arrêtés et déférés au parquet. La drogue était dissimulée entre les baies vitrées d'une fenêtre.



Une perquisition à leur domicile a permis de mettre la main sur une sacoche contenant 31 cailloux de crack et 6 sachets de cocaïne de 250 grammes.