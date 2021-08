La Direction de l’Emploi signe quatre(4)accords de partenariat pour le recrutement de 168 jeunes

Dans le cadre de l’opérationnalisation du programme d’urgence pour l’insertion socio- économique et l’emploi des jeunes et des femmes « Xëyu Ndaw Ñi », la direction de l’Emploi a signé le mercredi 11 et le lundi 16 août 2021 des accords de partenariat avec quatre entreprises privées à travers la Convention nationale Etat- Employeurs privés (CNEE), visant à faciliter et à promouvoir l’insertion des jeunes .





Ainsi 143 jeunes seront insérés dans ces structures :





- FASHION ART DESIGN qui évolue dans le secteur confection/couture;

- DOMITEXKA-SALOUM qui évolue dans le textile;

- GIE Adj IBO MOURAADAN LILAHi Cheikh NDigueul Fall qui évolue dans l’enseignement et la communication (Radio Touba Fall FM).

Par ailleurs, la direction l’Emploi a noué le lundi 16 août, une convention de partenariat avec l’entreprise Presta Baol, permettant le recrutement de 25 jeunes dans le secteur de l’agriculture et de l’horticulture.







Cette signature entre toujours dans le cadre du programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes et des femmes ;