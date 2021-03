La Douane fait tomber un grand trafiquant de drogue

Un grand dealer est tombé dans les filets du Groupement polyvalent de recherches et de répression de la fraude (GPRRF) de la Douane. Selon des informations glanées par le journal L’AS, le dispositif de surveillance du territoire national mis en place par les gabelous reste efficace et couronné de succès.Basé à Thiès, le Groupement polyvalent de recherches et de répression de la fraude (GPRRF) a effectué, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, des opérations «coup de poing» au niveau de la Petite Côte. Les douaniers ont ainsi pu saisir 774 kilos de cannabis transportés par voie maritime et débarqués nuitamment.