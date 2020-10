La douane saisit 1 tonne de produits prohibés entre Kaolack et Kaffrine, d'une valeur de 46 millions

Dans le cadre du démantèlement des réseaux et couloirs de trafic international de drogue et de produits prohibés, les opérations « Coup de poing » menées ce week-end dans le centre du pays ont permis de mettre la main sur près d'une tonne de faux médicaments et de chanvre indien.





D'après les informations qui nous sont parvenues, au cours de l’opération, la Brigade mobile (Bm) des Douanes de Kaffrine a intercepté une berline remplie de faux médicaments en plein cœur de la ville . Prise en filature puis en chasse depuis la frontière, la berline s’est engouffrée à vive allure dans la ville de Kaffrine, au mépris de la vie des populations qu’elle pourrait mettre en danger.





Les éléments de la Bm de Kaffrine qui maîtrisent bien le terrain ont mis un dispositif de manière à éviter des incidents collatéraux. Lequel dispositif a permis de dérouter la berline vers la zone marécageuse du quartier Escale de Kaffrine où le véhicule des trafiquants s’est embourbé et a terminé sa course. 426 kg de médicaments contrefaits d’une valeur de 18 557 000 francs Cfa ont été découverts dans la berline. Il s’agit essentiellement de produits aphrodisiaques.





Pour Kaolack, c’est le poste des Douanes de Saboya qui s’est d’abord illustré avec une saisie de 240 kg de chanvre indien conditionnés dans 9 colis. La saisie a été réalisée ce lundi 05 octobre 2020 à Keur Socé. Après cette saisie, les agents de la Brigade mobile des Douanes de Guinguinéo interceptaient une Peugeot 406 et une moto Jakarta transportant 300 kg de «yamba» après une embuscade au pont de Keur Mbouky.