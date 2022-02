La Douane saisit plus d’une tonne de chanvre indien sur un camion malien et 23488 boîtes de faux médicaments

C'est le quotidien Libération qui donne l'information.



La Douane a saisi 1240 kg de chanvre indien, le vendredi 18 février 2022, vers 16 heures.



L’opération a été réalisée au poste de contrôle de Koungheul sur le corridor Dakar-Bamako.



La drogue était dissimulée dans un double fond d’un camion malien en partance pour Dakar.



La valeur de la drogue est estimée à 148 millions de francs CFA.



Le chauffeur a été arrêt et l’enquête suit son cours.



Le même jour, aux environs de 13 heures, la Brigade mobile de Diourbel, opérant aux alentours de Colobane, Gniby et Mbacké, a saisi 23 488 boîtes de divers médicaments contrefaits.



La saisie a été effectuée à la suite d’une course poursuite contre une berline Peugeot 405.



La contrevaleur totale de cette saisie est estimée 34 660 000 francs CFA.