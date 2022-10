La Fondation 221 offre du matériel médical et consommables d'environ 271 millions de CFA au département de Ranérou-Ferlo

Le département de Ranérou-Ferlo a réceptionné samedi, un don de matériel médical et des consommables d’une valeur estimée à plus de 271 millions Francs Cfa offert au Conseil départemental par des partenaires de l’Ong humanitaire Fondation 221. Une donation qui vient soulager les structures sanitaires confrontées à de nombreux défis et les populations de cette zone sylvo-pastorale qui éprouvent d’énormes difficultés pour se faire soigner.