La Fondation Sonatel équipe les élèves de Thiaré Log

Ce mardi 10 juin 2025, la Fondation Sonatel a offert un don significatif de matériel didactique et informatique au Collège d’Enseignement Moyen (CEM) de Thiaré Log, situé dans le département de Foudiougne, région de Fatick





Le don est composé de cinq (05) ordinateurs, d’une (01) imprimante-photocopieuse multifonction, ainsi que d’un lot de manuels scolaires en mathématiques, physique-chimie, français, anglais et espagnol, couvrant les programmes de la 6e à la 3e secondaire.





À travers cette dotation, la Fondation Sonatel répond à la demande formulée par le CEM de Thiaré Log, un établissement reconnu pour sa dynamique d’Excellence et son ambition d’offrir aux élèves des conditions d’apprentissage optimales, malgré les défis liés à son enclavement.





Ce soutien vise à améliorer les résultats scolaires, renforcer l’enseignement des langues et des disciplines scientifiques, et accompagner les enseignants dans leur mission. Il traduit aussi la volonté de la Fondation de rendre concret son engagement à promouvoir l’équité territoriale dans l’accès au savoir.





Depuis le début de l’année 2025, la Fondation Sonatel a investi près de 60 millions de Francs CFA dans le secteur de l’Education, à travers diverses initiatives allant de la construction et l’équipement de salles de classe, à la distribution de matériel pédagogique dans plusieurs localités. Ces actions traduisent sa volonté constante de renforcer l’accès à une Education inclusive, équitable et de qualité, notamment en milieu rural.





En investissant dans l’Education, la Fondation Sonatel contribue durablement au développement des communautés et à la construction d’un Sénégal où chaque élève, quel que soit son lieu de résidence, peut bénéficier des outils nécessaires à sa réussite.





À travers cette action, la Fondation Sonatel réaffirme ainsi sa vocation à accompagner l’Excellence, à soutenir les initiatives éducatives structurantes et à bâtir, avec les acteurs locaux, un avenir plus équitable et plus prometteur pour la jeunesse sénégalaise.