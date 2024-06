La Fondation Sonatel inaugure un 8e "Projet village" à Tomboronkoto (Kédougou)

La Fondation Sonatel a inauguré, hier samedi, le “Projet Village” de Tomboronkoto situé dans l’arrondissement de Bandafassi. Ce projet d’un coût de 350 millions FCFA constitue une réponse apportée par la fondation SONATEL aux nombreux déficits liés à l’éducation, aux soins de santé de qualité pour tous, à l'eau et à l'énergie dans les régions les plus reculées.



Le Directeur Général de la Sonatel, Sékou Dramé, présent lors de la cérémonie d’inauguration, a détaillé les grandes lignes de ce projet à Tomboronkoto : « Le “Projet Village” de Tomboronkoto, c’est une école élémentaire de treize classes entièrement réhabilitée et équipée, un daara moderne, un poste de santé et une maternité,des logements pour l’infirmier chef de poste la sage-femme et les enseignants et aussi l’installation d’énergie solaire. En construisant ces infrastructures prioritaires de base, nous avions la conviction d’investir dans l’avenir de cette belle région de Bandafassi connue pour son patrimoine historique et culturel . Ce sont près de cent quatre-vingt mille habitants de Tomboronkoto et environs qui, nous l’espérons, vont voir une amélioration sensible de leurs conditions de vie ».



Président la cérémonie, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, s’est réjoui d’une telle initiative dans un contexte particulier où, les populations de cette partie du Niokolo sont confrontées à de réelles difficultés de santé et d’éducation. « Il y a quelques semaines, nous étions six ministres en visite dans cette localité. Nous étions surpris de la dégradation de l’environnement, de la pollution des eaux, de la destruction des habitations suivies d’une débandade des habitants. Et vous en tant que société nationale vous venez en ce moment douloureux pour sauver ces populations. Nous ne pouvons que vous remercier et prier pour vous », a déclaré le ministre.



Le Projet Village, au nombre de huit (08) depuis 2015, s'inscrit dans le cadre des actions de la Fondation pour le développement économique-social et environnemental des zones rurales. Il crée et renforce significativement les infrastructures éducatives et sanitaires de ces zones enclavées et éloignées des capitales économiques et administratives.



Depuis 22 ans, la Fondation Sonatel contribue à améliorer les conditions de vie des populations à travers divers projets de développement durable.