La gérante de société, les 38 millions F CFA et le guet-apens spectaculaire des voleurs

Sophiatou Adjaké a eu la peur de sa vie, le 24 août dernier. Son sac contenant 38 750 000 F CFA, a été volé. La gérante de la société, domiciliée à Yoff Marathon, affirme que cette somme d’argent était destinée à l’importation de fer à béton pour le compte de ses partenaires commerciaux établis à l’étranger. En cours de route, deux individus à bord d'un scooter ont ouvert la portière du véhicule avant de s’emparer du sac d’argent et prendre la poudre d’escampette.



Retour sur les faits



Face aux redoutables enquêteurs du commissariat de Point E, Adjaké, déboussolée, est revenue sur les circonstances du vol. Ce jour-là, son chauffeur n’était pas disponible. Elle décide alors d’engager un certain Ibrahima Ndoye pour ses courses.