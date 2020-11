La gratuité de la crème solaire, "une préoccupation majeure" pour les albinos du Sénégal

La Fédération nationale des albinos du Sénégal a lancé un énième appel au gouvernement pour la gratuité de la crème solaire."La crème solaire est un produit indispensable pour la survie des Albinos. Ce que nous voulons et rappelons au gouvernement, c'est de rendre gratuite cette crème. Car elle reste inaccessible pour beaucoup d'entre nous à cause de sa cherté", lance Amadou Aly Sall, président de la Fédération nationale des albinos du Sénégal, devant le directeur général de l'agence nationale pour la maison de l'outil (Anamo).Ce dernier de porter le plaidoyer. "Nous sommes tous de potentiels parents d'albinos, car c'est un handicap qui concerne directement ou indirectement tout individu susceptible de fonder une famille. Nous avons vu des albinos qui ont des enfants pas atteints d'albinisme et le contraire peut arriver.Donc je vais porter le combat pour la disponibilité de la crème solaire. Je vais m'en ouvrir à qui de droit" a dit Maodo Malick Mbaye, qui prêche par l'exemple en offrant de la crème solaire aux nécessiteux. Le directeur général de l'Anamo a aussi abordé les difficultés des élèves albinos dans leurs études. Pour lui, ces potaches méritent plus d'attention." Nous avons mené une petite enquête sur la question. Et, il s'est trouvé que la plupart des ces élèves albinos ont un problème de vision en classe. Du coup leur vitesse de compréhension est beaucoup plus difficile que celle des autres élèves.Résultats: échec et un taux de déscolarisation très élevé chez la population albinos. Là également, je compte saisir le ministre de l'Education nationale pour que des solutions soient trouvées" a rassuré Maison Malick Mbaye qui a également octroyé des kits scolaires aux élèves atteints d'albinisme.Créée en 2011, la fédération des albinos du Sénégal regroupe l'ensemble des albinos du Sénégal estimés à dix mille cinq cent membres (10500).Elle a pour objectif, l'entraide, la solidarité et surtout la promotion de l'albinisme au Sénégal. Cette fédération a, malgré les doléances, dit toute sa reconnaissance à l'endroit du président de la République."Le chef de l'État a beaucoup fait pour nous. L'exemple le plus palpable, c'est l'accès des albinos à la carte d'égalité des chances", reconnaît Amadou Amy Sall, président de la Fédération nationale des albinos du Sénégal.