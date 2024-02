La journaliste de Seneweb, Absa Hane, porte plainte contre la police nationale





Arrêtée et brutalisée alors qu'elle couvrait les manifestations provoquées par le report de la Présidentielle, Absa Hane a décidé de saisir la justice. La reporter de Seneweb souhaite que lumière soit faite et que l'auteur de son agression soit formellement identifié et condamné.





"Aujourd’hui plus que jamais, je suis déterminée à aller au bout de mon combat contre cette agression injuste et injustifiée contre ma personne. Je vous annonce donc que j’ai commis le cabinet de Maître Mouhamadou Bamba Cissé pour une action en justice contre la Direction générale de la Police nationale, les policiers auteurs de mon agression et X, pour que toute la lumière soit faite dans cet acte de barbarie d’une autre époque", a-t-elle annoncé.





Le 9 février dernier, alors qu'elle couvrait les manifestations, Absa Hane a été violemment arrêtée par des forces de l'ordre. Elle recevra ensuite des coups dans le fourgon de la police avant de perdre connaissance. Violentée et ensuite relâchée, c'est à l'hôpital militaire de Ouakam qu'elle se réveillera.