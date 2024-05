[Images] La Marine nationale et l’Armée de l’air interceptent une pirogue avec 116 migrants

C’est la Marine nationale sénégalaise qui donne l’information. Sur X, ce mercredi 15 mai, elle a déclaré qu’une pirogue transportant 116 migrants originaires du Sénégal et de la sous-région a été interceptée ce jour, au cours d’une opération menée par la Marine nationale et l’Armée de l’air, à 100 km au large de Dakar.



Alors qu’il y a deux jours précisément le 13 mai, une pirogue partie de Bargny a été interceptée à 30km au large de Dakar au cours d'une opération coordonnée par le Patrouilleur de haute mer (PHM) NIANI.



Au total, 252 personnes originaires du Sénégal et de la sous-région ont été secourues et remises aux services compétents, selon la Marine nationale sénégalaise.