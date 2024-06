La marine nationale réceptionne le « Cayor » et renforce ses navires de guerre

Après le « Walo » et le « Niani » en fin de l’année 2023, la marine nationale a réceptionné, ce mercredi 5 juin, le « Cayor ». Un navire qui vient renforcer la flotte de la marine nationale. « Il porte le nom de l’ancien glorieux royaume du Cayor. Sa dimension franchissable est de 10 milles nautiques, soit 22 km. Ce patrouilleur de haute mer est doté d’un système d’arme puissant. Son armement est constitué de canons, d’artilleries légères et d’artilleries lourdes, de missiles, de moyens de détection et de communication », a détaillé le capitaine de frégate Jules Marie Ndour, par ailleurs commandant de bord, sur les ondes d'iRadio.





Ce patrouilleur, commandé par l’État du Sénégal, compte protéger les ressources naturelles au large des côtes sénégalaises, mais aussi combattre la pêche illicite et la migration irrégulière. « C’est un véritable outil dissuasif. Il viendra contribuer activement aux missions qui sont assignées à la marine nationale. Il effectuera des missions de défense militaire et des missions de l’État en mer qui est de protéger les intérêts vitaux du Sénégal. Il sera donc en mer pour la patrie », a affirmé le commandant Jules Marie Ndour.