La mendicité des enfants génère plus de 5 milliards par an

Une étude des chercheurs Mouhamadou Kane et Mamadou Abdoul Wane montre que la mendicité des enfants enrichit les maîtres coraniques. Selon le journal L’AS qui donne l’information, La mendicité génère plus de 5 milliards F Cfa par an pour les enseignants coraniques au Sénégal.Kane et Wane se sont rendus en Guinée-Bissau d’où proviennent la majorité des enfants qui mendient dans les capitales régionales, particulièrement à Dakar. Le document rapporte que des marabouts ont formé un groupe d’entreprises spécialisées, alors que certains réinvestissent dans l’immobilier.