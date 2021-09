La météo de mardi à mercredi (ANACIM)

Au cours de cet après-midi allant à la nuit, des activités pluvio-orageuses intéresseront les régions centre-ouest (Kaolack, Fatick, Petite Cote et Dakar) et sud du territoire.



Ailleurs le temps sera stable. La chaleur humide sera ressentie sur la majeure partie du pays, principalement sur les régions Nord et Est où les pics de températures maximales oscilleront autour de 36°C.



Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Ouest sur le territoire.



Les conditions météorologiques en mer seront stables sur les côtes sénégalaises durant la période de validité du bulletin.