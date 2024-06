La ministre de la Famille et des Solidarités offre 35 moulins aux femmes de Kédougou

Parmi la série d’activités que la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a mené dans la région de Kedougou, il y a la remise de 35 moulins agricoles à la fédération régionale des groupements de femmes de Kédougou. Une remise de matériels qui entre dans le cadre d’un programme d’appui aux collectivités territoriales et d’allègement des travaux des femmes des territoires frontaliers.



Ces moulins sont acquis par le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA). Il y a quelques jours, la ministre de la femme a distribué aussi 35 moulins et 02 ambulances médicalisées aux femmes de la région de Ziguinchor.



A l'occasion de cette cérémonie tenue en présence de Mariama Traoré, Gouverneure de la région de Kédougou, Maïmouna Dièye a salué les nombreux investissements du PUMA dans la région de Kédougou, assurant qu’ils vont se poursuivre dans le respect des orientations du gouvernement du Sénégal.