La nuit de noce vire au cauchemar : Un tailleur bat violemment sa nouvelle épouse après une tentative avortée de rapport sexuel

La nuit de noce vire au cauchemar

Tout avait, pourtant, bien commencé. Le tailleur P.N et la jeune fille N.N avaient pris l’engagement de s'unir pour le meilleur et pour le pire ! À peine l’union scellée, le couple risque de voler en éclats à la suite d’une vive altercation survenue en pleine lune de miel. Récit.





La fille N.N, âgée d'une vingtaine d'années, avait fait la connaissance du tailleur P.N par l'intermédiaire de l'un de ses amis, au courant du mois de septembre 2022. L’homme domicilié au quartier Darou Marnane de Touba a fini par s’éprendre des beaux de la jeune fille.





Il s'en est suivi une relation amoureuse au cours de laquelle le tailleur s'est rendu au village natal de sa dulcinée pour discuter avec sa belle-famille d’un projet de mariage.





Quelques jours après son retour à Touba, le tailleur a dépêché son père, son oncle et d'autres de ses proches pour demander la main de la fille N.N. Le mariage a été ficelé dans la mosquée de cette localité située dans le département de Diourbel selon des sources de Seneweb.





Trois mois plus tard, le tailleur s'est rendu auprès de sa belle-famille pour passer sa nuit de noce avec son épouse. Après une nuit passée avec elle, P.N est rentré bredouille. Et pour cause, le sexe de sa femme est très étroit. La nouvelle mariée est atteinte de verrues génitales.





Cependant la fille a tenté de soigner sa maladie. Après ses soins, la nouvelle mariée a rendu visite à son époux au quartier Darou Marnane pour consommer son mariage. N.N avait emporté des médicaments et un liquide lubrifiant pour faciliter les rapports sexuels.





Après le dîner, le couple s'est enfermé dans la chambre du tailleur pour passer à l'acte. Néanmoins, ce moment tant attendu entre les deux amoureux a viré au vinaigre. Et P.N a battu puis blessé sa femme. Cette dernière a déposé une plainte contre lui à la brigade spéciale de gendarmerie de Touba.





" Mon mari m'a ligoté pour me forcer des rapports sexuels"





Dans sa déposition, la nouvelle mariée a fait des révélations explosives selon des sources de Seneweb proches du parquet : "Le jeudi 12 janvier 2023 après avoir aidé ma belle-sœur pour la préparation du dîner, on a rejoint notre chambre. On m'avait donné des médicaments pour faciliter les rapports sexuels. On a commencé mais il ne parvenait toujours pas à me pénétrer. Après il m'a forcée et a attaché mes deux mains. Quand j'ai riposté, il m'a frappée sur l'œil droit et au niveau de l'épaule puis il a continué à forcer l'acte sexuel. Il m'a insulté et m'a traité de tous les noms. Sa mère est venue dans la chambre pour le demander de me laisser", a-t-elle confié avant de remettre un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 21 jours aux enquêteurs.





Le tailleur P.N aux enquêteurs : "Mon épouse s'est agrippée à mes parties intimes "





Après cette plainte, l’époux a été arrêté puis placé en garde à vue dans les locaux de la Brigade Spéciale de Touba pour coups et blessures volontaires. Toutefois, le mis en cause a remis, lui aussi, un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 2 jours. Il révèle que son épouse s'est agrippée sur ses parties intimes et qu’il a été obligé de la gifler pour qu'elle lâche prise.





"Elle est venue me rejoindre chez moi. Ma femme avait amené des médicaments et du liquide lubrifiant pour faciliter les rapports sexuels. Après plusieurs tentatives, elle a refusé . Ainsi elle est restée 15 jours à la maison sans accomplir ses devoirs conjugaux. Le jeudi 12 janvier, après plusieurs tentatives, elle a fini par s'agripper à mon sexe et avec cette douleur je l'ai giflée pour qu'il relâche mes parties intimes", a -t-il expliqué, lors de son interrogatoire selon des sources de Seneweb proches du parquet.





Malgré ses dénégations, le tailleur a été présenté au procureur de la République au terme de l'enquête diligentée par la Brigade Spéciale de gendarmerie de Touba.