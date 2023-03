La peine de Aida Mbacké réduite de moitié

Le président de la Chambre criminelle d’appel de Dakar n’est pas resté insensible aux larmes de l’accusée Aïchatou Mbacké, plus connue sous le nom d’Aïda Mbacké. Cette dernière lors de son procès devant ladite juridiction, le 31 janvier 2023, avait sollicité la clémence.









«Je ne sais pas exactement ce qui m’a poussée à commettre ce forfait. Khadim était mon ami. Il était tout pour moi. Je ne voulais pas le tuer. J’étais en colère parce qu’il m’a annoncé avoir pris une deuxième épouse », avait-elle déclaré. Avant de poursuivre : «C’est à cause de ma jalousie excessive que je me suis retrouvée dans cette situation. A chaque fois que je dois comparaître, je ne suis plus moi-même. Ma vie n’a plus de sens. Si cela ne dépendait que de moi et de mes enfants, j’allais mourir ». Ainsi, rendant son verdict, ce mardi 28 mars, le juge l’a condamnée à 10 ans de réclusion criminelle.









Aïda Mbacké avait écopé de 20 ans de prison en première instance. En effet, l’assassinat initialement retenu contre elle, a été disqualifié en meurtre.









Placée sous mandat de dépôt depuis le 7 décembre 2018, à la Maison d’arrêt des femmes sise à Liberté 6, la dame avait brûlé vif son conjoint, aux Maristes.