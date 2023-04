La pique de Pierre Goudiaby Atepa à Akon





Akon City, sorte de Wakanda, censée voir le jour à Mbodiène semble avoir du plomb dans l’aile. La première phase de la ville, qui comprend des routes, un campus, un centre commercial, des résidences, des hôtels, un poste de police, une école, un centre de traitement des déchets et une centrale solaire, devait être achevée fin 2023.





Mais après de multiples retards, peu de choses semblent avoir changé sur le terrain depuis la cérémonie de lancement en 2020.









Dans une enquête que Jeune Afrique consacre à ce projet mirifique, l’architecte Pierre Goudiaby Atepa livre, d’ailleurs, un jugement caustique sur le promoteur, l’artiste sénégalo-américain, Akon : “Je crains qu’il n’ait abordé la chose en pensant qu’il composait une chanson”. “Construire un bâtiment, c’est sérieux. Construire une ville, c’est encore plus sérieux”, poursuit-il.