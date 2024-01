La plateforme Avis D’appels D’Offres Africa lancée : l’ère de la démocratisation de la publication et de l’accès aux appels d’offres et aux annonces









Les entrepreneurs africains, particulièrement sénégalais n'ont plus besoin de se ruer vers les organes de presse ou d'acheter des journaux pour publier leurs annonces, leurs appels d'offres. Désormais, le Groupe PI Business a une trouvaille. Sa solution est plus moderne et plus adaptée. Le groupe Pi Business a lancé une plate-forme dénommée Avis D'appels D'offres Africa. Il ouvre ainsi une nouvelle page en matière d’annonces pour mettre les annonceurs à l’ère de la dématérialisation de la publicité et de la publication des appels d’offres au Sénégal et dans des pays d’Afrique.









La plate-forme Avis D'appels D'offres Africa facilite l'accès aux avis et appels d'offres et permet aux entreprises qui sont en Afrique notamment au Sénégal et dans la sous-région de publier leurs annonces ou pour les autres d’accéder à des appels d’offres.









Évoluant dans le secteur économique à l’échelle nationale, régionale, sous-régionale et internationale, cette plate-forme apporte des innovations majeures aux entreprises publiques et privées de toutes catégories. Une interface entre les acheteurs, les soumissionnaires d’avis d’appels d’offres au Sénégal et dans d’autres pays d’Afrique.





Cette nouvelle plateforme dispose d'une bonne base de données des entreprises classées selon les secteurs d'activités.





La plate-forme Avis D'Appel d'Offres Africa collecte toutes les annonces d'appels d'offres, de demandes de renseignements, de prix et d'appels aussi bien qu'au Sénégal que dans les autres pays d'Afrique pour les mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin.









Déjà grâce à un système de E-mailing, la plate-forme a réussi à répertorier la quasi-totalité des entreprises sénégalaises et de la sous-région. Elle a constitué une banque de données de sa plate-forme. La finalité, c’est de toucher les annonceurs et d’atteindre beaucoup de soumissionnaires évoluant dans divers domaines d’activités.









Au cours de la présentation de la plateforme, Moustapha Sow, le coordonnateur avance que cette nouvelle plateforme numérique contribue à combler un vide identifié et elle facilite la tâche aux annonceurs.









"On a constaté que les appels d'offres sont remis aux quotidiens de la place et on a pensé que ce serait mieux d'apporter notre touche sur la base de la dématérialisation. D'où la création de cette plate-forme numérique qui propose un service privé et qui permettra aux annonceurs et entrepreneurs d'obtenir à temps réel, tous les avis dont elles ont besoin, via mail s'ils sont abonnés à notre plate-forme. Ils n'auront plus besoin d’effectuer des déplacements ou à acheter des journaux pour consulter des avis d'offres ", explique-t-il.









La plate-forme Avis D'appels D'offres Africa, poursuit-il, montre une autre manière plus adaptée de connecter les entreprises qui lancent des appels offres, aux demandeurs d'emplois et aux sociétés et aux start-ups en quête de prestations.









Venu prendre part à cette cérémonie de lancement, le président du Conseil National de Régulation Audiovisuel (CNRA) a félicité les initiateurs de la plate-forme. Babacar Diagne se dit toutefois prêt à soutenir ce projet qu'il juge "prometteur et intéressant".









Des chefs d'entreprise ont également profité de l'occasion pour témoigner et confirmer l'efficacité et la qualité de la plate-forme à laquelle ils sont déjà inscrits. Selon ces abonnés, l'utilisation de la plate-forme leur a été bénéfique.









Présente actuellement sur le marché national, régional et sous régional, les initiateurs de la plate-forme Avis D'appels D'offre Africa ne comptent pas se limiter là. Ils entendent étendre ce projet à l'échelle internationale. D'ailleurs, dans cette dynamique, le coordonnateur annonce que la finalisation du projet sur plan international est en cours.