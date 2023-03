La police de Dieuppeul arrête un spécialiste de l'arnaque immobilière

Escroquerie à grande échelle ! Un indélicat entrepreneur faisait croire à ses clients qu'il louait des appartements à Dakar.



Pour mieux planifier son coup, A.Touré a mis en place une agence immobilière fictive pour faire des annonces sur les réseaux sociaux pour faire miroiter des personnes en quête de chambre, d'appartement à louer.



Comment A.Touré piégeait les vigiles des immeubles



Selon des sources de Seneweb, le modus operandi de ce dernier consistait à se rendre dans un immeuble nouvellement construit. Une fois sur les lieux, A.Touré faisait croire aux gardiens qu'il est courtier engagé par le propriétaire du domicile.



Après avoir roulé les vigiles dans la farine, l'indélicat entrepreneur faisait visiter à ses clients les appartements de l'immeuble.



Suite à un consensus, le faussaire établissait un contrat sur place avant d’encaisser la caution. Mais il va s'éclipser dans la nature pour chercher des proies dans d'autres quartiers de Dakar.



Le spécialiste de l'arnaque immobilière a encaissé plus de cinq millions francs CFA entre décembre et Mars



Grâce à son modus operandi, le faux agent immobilier a soutiré plus de cinq millions francs CFA à des clients dans plusieurs localités telles Dieuppeul, Sacré Cœur, Ouakam et Maristes selon des sources de Seneweb.



Les victimes ont déposé des plaintes contre le fugitif. Elles ont également vilipendé A.Touré à travers les émissions matinales axées sur les faits divers.



La police de Dieuppeul fait tomber le fugitif



Chaque chose a son temps. Le commissariat de Dieuppeul a réussi à mettre fin à la cavale du mis en cause.



Tout est parti lorsque le chef de service, Commissaire Elhadji Aly Sow a reçu sept plaintes concernant la même affaire. Mission a été donnée aux éléments de la brigade de recherches de rechercher et d'interpeler A.Touré.





Les investigations menées par ces limiers ont permis de faire tomber le fugitif à Tivaouane Peulh selon des sources de Seneweb.



Acheminé dans les locaux de la police de Dieuppeul, l'arnaqueur notoire a été placé en garde à vue pour escroquerie et abus de confiance.



Au terme de l'enquête diligentée par les hommes du commissaire Sow, A.Touré a été déféré vendredi dernier selon nos sources proches du parquet.