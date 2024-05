La police procède à un peu moins de 600 arrestations en une nuit

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité, une nouvelle opération de sécurisation a été déroulée dans la nuit du 12 mai 2024 sur l'étendue du territoire national.





Ce large ratissage, effectué dans les coins et recoins du pays a permis aux limiers, selon des sources de Seneweb, d'interpeller 599 individus dont 384 pour vérification d’identité, 109 pour ivresse publique et manifeste, 24 pour nécessité d’enquête, un pour détention de chanvre indien, 28 pour détention et usage de chanvre indien, sept pour détention et usage collectif de chanvre indien, deux pour détention illégale d’arme blanche, quatre pour offre et cession de chanvre indien, deux pour rixe sur la voie publique, quinze pour vagabondage, un pour racolage active sur la voie publique, un pour homicide involontaire par accident de la circulation routier, un pour outrage et rébellion à agent dans l’exercice de ses fonctions, deux pour coups et blessures volontaires, trois pour recel, deux pour association de malfaiteurs, quatre pour violence et voie fait réciproque, un pour violence à ascendan, six pour flagrant délit de vol et deux pour vol.