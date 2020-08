[Documents] La policière Seynabou Diouf encore honorée

Le commandant de police Seynabou Diouf, lauréate 2019 du prix de la policière des Nations unies de l'année, est encore honorée. D'après des informations obtenues par Seneweb, le chef de la task force de la Mission de l'Onu en République démocratique du Congo (Monusco) sur la prévention et la lutte contre les abus et les exploitations sexuels fait partie des "100 Africains les plus réputés", selon "Reputation Poll International" qui est l'une des principales sociétés mondiales de gestion de la réputation.





D'ailleurs, la policière sénégalaise occupe la 69ème place dans ce classement devant d'éminentes personnalités du continent dont le président du Rwanda, Paul Kagamé (86ème).





La liste complète que nous vous proposons ci-dessous comprend, au total, 47 femmes et 53 hommes évoluant dans divers secteurs d'activités comme le leadership, divertissement, plaidoyer, éducation et affaires, entre autres. Mais la première place est occupée par Abdessattar Ben Moussa, président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme.