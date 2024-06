La Poste : Le DG de l’ARTP plaide pour une modernisation des services postaux

Le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes poursuit ses visites de prise de contact auprès des acteurs des secteurs régulés. Après les opérateurs des Télécommunications, Dahirou Thiam est allé à la rencontre des acteurs du secteur postal. Ce vendredi 28 juin 2024, il a été reçu par son homologue de la SN La Poste, M. Maguette Kane.





Les échanges ont permis aux deux DG d’accorder leurs violons sur l’urgence pour la SN La Poste de retrouver vite la place qui est la sienne.





La digitalisation, la promotion de l’innovation, le E-Commerce et la modernisation des services financiers de la SN La Poste étaient au centre des discussions. Comme celle prévue sur les Télécommunications, le DG de l’ARTP a saisi l’occasion pour annoncer une grande rencontre nationale qui réunira très prochainement tous les acteurs du secteur postal.