La Poste : le plan de sauvetage proposé par les cadres

Les membres du Regroupement des cadres de La Poste (RECAP) se sont penchés sur les maux dont souffre leur entreprise. Ils ont tenu, samedi dernier à l’Ecole des Postes de Rufisque, une rencontre de restitution du document portant sur le fonctionnement de La Poste.



D’après Le Quotidien, qui a fait le compte-rendu de la rencontre, ils sont partis d’un diagnostic sans complaisance de la situation pour proposer des mesures de redressement. Les cadres de La Poste pointent «un effectif pléthorique» dont plusieurs employés non qualifiés et incompétents, une démotivation du personnel et «une carence d’outils de gestion modernes des employés».



Parmi les mesures proposées, le journal a souligné une rationalisation des effectifs et des charges de fonctionnement «en mettant en œuvre des programmes de reconversion, d’externalisation, d’essaimage et de départs négociés».



Le RECAP a également proposé une réforme institutionnelle de Poste-Finances, une des branches de La Poste frappée ces derniers mois par un scandale de détournement de 1,5 milliard de francs CFA. Il s’agira de voir s’il faut en faire une banque commerciale, un Système financier décentralisé (SFD) ou un établissement de crédit spécialisé.



En attendant qu’une option soit retenue, les cadres de La Poste recommande à l'État d’injecter de la trésorerie à Poste-Finances, «pour soulager la clientèle afin de préserver le portefeuille et de rendre viable cette transformation».



Mais pour le RECAP, ces changements ne seront possibles qu’avec l’accompagnement de l’Etat et de la Banque centrale.