La Poste: les travailleurs obtiennent la tête de Bibi Baldé

Abdoulaye Bibi Baldé n'est plus directeur général de la Poste. Il a été limogé en conseil des ministres et remplacé par Mohamadou Diaite, inspecteur des impôts et domaines. Originaire de Goudomp, le nouveau patron de la Poste était précédemment directeur de l'administration et du personnel au niveau de la direction des impôts et domaines.