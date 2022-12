La Poste : Bibi Baldé avait caché des documents comptables et financiers

La Poste figure parmi les entreprises publiques épinglées dans le rapport 2021 de l’ARMP. Les auditeurs, repris par Libération, ont conclu que la société dirigée à l’époque par Abdoulaye Bibi Baldé «s’est conformée de manière moyennement satisfaisante aux procédures de passation, de suivi et d’exécution des marchés édictées par le Code des marchés publics et ses textes d’application».



L’ARMP n’a pas manqué de pointer quelques entraves à son action au niveau de La Poste. «Les informations comptables et financières requises pour le contrôle de l’exhaustivité de la base d’échantillonnage n’ont pas été mises à notre disposition pour nous permettre de mettre en œuvre les diligences requises pour nous assurer de l’exhaustivité de l’état d’exécution du plan de passation des marchés», ont regretté les auditeurs.