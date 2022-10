[Vidéo] La Poste : Thierno Alassane Sall dénonce un "carnage financier " et réclame un audit

Tas reclame un audit de la Poste

Thierno Alassane Sall a fait face à la presse ce mercredi pour parler des dossiers brûlants de l'actualité qui intéressent la 14ème législature. Le président de la république des valeurs qui évoque un "carnage financier" à la Poste s'est prononcé aussi sur la gestion du gaz et du pétrole.

" La 14eme législature est interpellée par des dossiers lourds comme le dossier de la Poste qui est en quasi faillite. La responsabilité des directeurs généraux qui ont eu à gérer la poste est pleinement engagée. La Poste et les acteurs doivent être auditionnés, idem pour ce qui concerne Dakar Dem Dikk. Ceux qui sont à Dakar savent que Dakar "Demetoul Diketoul ", ironise TAS. Il ajoute qu'il y a beaucoup de questions importantes qui attendent les députés. Et ces derniers ne devraient pas se laisser distraire par des questions politiciennes.





Pour lui, un audit s'impose à la Poste finance. D'ailleurs, l'Assemblée nationale devrait se saisir de la question, soutient l'ancien directeur de l'autorité de régulation des postes et télécommunications.





Sur la gestion du pétrole également, l'ancien ministre de l'énergie est revenu à la charge. Pour lui, le Sénégal est le grand perdant sur les premières retombées du gaz et du pétrole sur les découvertes à Sangomar et Saint-Louis offshore. Document en main, il dit être confirmé par le gouvernement. Cerise sur le gâteau, il exhibe le document de programmation économique et pluriannuelle. Un document du ministère de l'Economie et des finances.