La Président se réjouit de l’état d’avancement des travaux de réalisation de la sphère administrative régionale (SAR) par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)

A l’instar des sphères de Diamniadio, les régions de l’intérieur du pays seront dotées d’infrastructures fonctionnelles à même de mettre les fonctionnaires établis à l’intérieur du pays dans de bonnes conditions de travail, par la réalisation de sphères administratives régionales.Ainsi, l’Etat du Sénégal, à travers l’Agence de gestion du patrimoine bâti de l’Etat (Agpbe), a confié à la Caisse des Dépôts et Consignations, le projet majeur de construction, à Kaffrine, de la première sphère administrative régionale dont les travaux sont d’ailleurs très avancés.Le Président de la République, dans le cadre de la tournée économique qu’il effectue dans les régions centre du pays, s’est imprégné de l’avancement des travaux de l’infrastructure qui va considérablement améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de la région de Kaffrine et participer à la densification de l’immobilier de l’Etat.Le Président, visiblement très satisfait, n’a pas manqué de féliciter le Directeur Général de la CDC et ses partenaires pour la qualité de l’ouvrage qui va participer à reconfigurer le cœur de ville de Kaffrine, mais surtout contribuer au processus de modernisation des infrastructures publiques.La sphère régionale de Kaffrine, qui sera livrer dans quelques mois, sera construite sur une superficie de 2,5 hectares. Elle sera composée d’un building administratif regroupant une trentaine des services régionaux, d’une gouvernance, d’une préfecture, d’une maison d’hôtes, des résidences du gouverneur et du préfet. Un héliport modulable en terrain multifonctionnel et un gymnase.