La "lettre" incendiaire d'Ahmed Khalifa contre la Tfm et Youssou Ndour

Dr Ahmed Khalifa Niasse ne démord pas. Le guide religieux crie au sabotage, après son dernier passage, sur la Tfm. Visiblement déçu, Dr Niasse verse sa bile, "décline catégoriquement une nouvelle invitation de la boîte", et exige des excuses de la part de Youssou Ndour. Voici l'intégralité de son texte.





"Tous les Niassenes, toute la communauté musulmane du Sénégal et du reste du monde se sont offusqués du traitement que la TFM a fait subir à Dr Ahmed Khalifa Niasse lors de son passage au QG du 20 mai dernier. On a assisté à un sabotage. Une pièce théâtrale de mauvais goût s'est jouée tout le long de l'émission, toute la nuit. La TFM par ce fait a interdit aux Sénégalais de connaître le plus grand Saint de tous les temps. En l'occurrence Mame Khalifa Niasse. Même si le vénérable homme a choisi le comportement de la Katmia. C'est-à-dire rester avec le Pôle Caché. Ne pas être connu.





À chaque fois que Dr Ahmed Khalifa Niasse a voulu développer, pour éclairer les Sénégalais sur la dimension de son illustre père, le "Team" de la TFM a dégagé en touche. Ils ont, utilisé toutes leurs connaissances en langage des signes pour que le discours de Dr Ahmed Khalifa Niasse ne prospère pas. Toute la nuit durant les téléspectateurs se sont offusqués de cette manière de faire. En ce qui le concerne Dr Ahmed Khalifa Niasse est resté calme jusqu'au matin. Alors qu'un autre à sa place aurait claqué la porte.





La chaîne montante Walfadjri a rectifié le vendredi 22 en donnant à Dr Ahmed Khalifa Niasse la latitude d'étaler sa science. L'émission était correcte, respectueuse avec , autour de Dr Ahmed Khalifa Niasse des invités de qualité. Des personnalités qui savent débattre correctement animaient ladite émission.





Aujourd'hui TFM réinvite Dr Ahmed Khalifa Niasse pour clôturer le QG du Ramadan. Dr Ahmed Khalifa Niasse répond par un refus catégorique. Car la TFM n'est plus la chaîne du milieu. Elle est devenue la chose des Oustaz de basse classe qui ont démontré qu'ils n'étaient rien d'autre qu'une mafia. Durant le Ramadan une opération commerciale mafieuse est mise en action pour soutirer aux gens des dizaines de millions, des voitures et autres. Alors que nous connaissons les soubassements de toutes ces agitations. C'est pour des raisons morales que je refuse ces faits.





La TFM ne s'est même pas excusée pour le tort fait à Dr Ahmed Khalifa Niasse. Ce tort vient s'ajouter à un autre à l'encontre de Dr Niasse avec Face 2 Face de Aissatou Diop Fall. L'émission a été bloquée, puis passée dans le temps faux.





De toute façon la TFM doit présenter ses excuses aux Sénégalais. De la part de Youssou Ndour en personne qui a bien bénéficié des largesses et des bienfaits de Dr Niasse. Nous n'accepterons pas que des subalternes le fassent.





C'est Youssou Ndour, en personne, qui doit le faire. Par respect aux Sénégalais. Et par là, même, nettoyer la maison. Nettoyer la maison de cette mafia qui ternit l'image de celle qui fut la meilleure télé du Sénégal"