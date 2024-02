La réaction de Me Abdoulaye Tall, après l’arrestation du greffier Ngagne Demba Touré

Le coordonnateur national de la Jeunesse patriotique du Sénégal a été cueilli ce matin à son domicile. Après son retour d’exil au Mali, Me Ngagne Demba Touré a été conduit à la Division des investigations criminelles (Dic) par la police de Grand-Yoff. Une arrestation jugée inacceptable, au moment où des détenus politiques sont libérés, selon Me Abdoulaye Tall, chargé de la communication de l'ex-parti Pastef.







« L’interpellation de notre camarade n'a fait que renforcer mon sentiment de désolation et mon indignation dans un climat très tendu et dans un contexte assez particulier où effectivement, le président de la République s'était rendu compte qu'il ne fallait pas qu'il parte avant de pacifier l'espace politique. Dans cette dynamique, il avait donné instruction à son garde des Sceaux, ministre de la Justice de mettre en œuvre les mécanismes de pacification en procédant à la libération de tous les détenus politiques. Je ne peux pas comprendre qu'on soit dans cette dynamique, dans cette perspective de libération, même si elle n'est pas encore effective, qu'on vienne en rajouter avec l'arrestation de Me Demba Touré qui n’a commis aucun délit, aucune infraction. Qui n’a qu’un seul tort, c’est d'aimer son pays, son peuple, sa nation, l'État de droit et de se battre pour les générations futures. Et au lieu de le décorer, de le distinguer, de l'encourager, de lui rendre un hommage, il a été malheureusement arrêté et il ne mérite pas ça comme contrepartie », déclare Me Tall.