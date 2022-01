La Section de Recherches débusque une vaste escroquerie à QNET, 6,4 millions saisis

La société Qnet continue sa descente vers l’abime. Après la Guinée et le Tchad, où les autorités ont fini de déceler une vaste escroquerie, une affaire similaire éclabousse la société au Sénégal.



La Section de Recherches de Thiès a identifié et démantelé une bande d’escrocs, agissant au nom d’Infinity milleniais, grâce à l’exploitation d’un renseignement obtenu le 14 janvier dernier.



Les malfaiteurs utilisaient une plateforme pour appâter leurs victimes, en leur faisant croire qu’elles avaient obtenu un emploi dans une entreprise, sous réserve du versement de la somme de 550.000 de Fcfa en guise d’inscription.



Au terme des investigations, deux individus ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, escroquerie faisant appel à l’épargne publique et complicité. L’opération a également permis la saisie de 6,4 millions de Fcfa.