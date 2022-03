La Senelec se lance dans la philanthropie

Papa Demba Bitèye

La société nationale de l’électricité (SENELEC) a procédé, ce mardi 30 mars, au lancement de sa fondation. Cette cérémonie, présidée par le ministre des pétroles, en présence de Papa Demba Bitèye, Président du Conseil d’administration de la fondation, par ailleurs directeur général de la Senelec.





Principaux objectifs de la structure : accès à une éducation de qualité pour les enfants et notamment aux nouvelles technologies, contribuer au développement de l’agriculture en milieu rural et périurbain, accès aux soins médicaux, accès à l’eau dans les zones reculées ou dépourvues d’infrastructures suffisantes.





La fondation aura ainsi pour rôle « de mobiliser, harmoniser et structurer l’investissement de la Senelec dans le domaine du mécénat, de servir d’interface entre les porteurs de projets sociaux à travers les projets d’accès à l’énergie et les populations, de compléter les actions d’autres fondations existantes, en apportant les ressources et solutions nécessaires », a assuré Pape Demba Biteye.