La sortie d'A.D. Sow « n'honore ni l’Assemblée nationale, encore moins le peuple sénégalais » (député)

La sortie du parlementaire Aliou Dembourou Sow, jugée dangereuse pour la paix sociale a fait réagir certains acteurs de la société civile.





Le député non-inscrit, Malick Guèye qui a déjà écrit au président de l'Assemblée nationale pour prévenir les conséquences de tels propos, pense que Serigne Bassirou Guèye ne devrait même pas attendre d'être saisi.





« Je viens auprès de votre haute personnalité, et en ma qualité de membre de la conférence des présidents pour le compte des non-inscrits pour ce mois, solliciter votre diligence pour une proposition de résolution afin de dénoncer les propos de notre collègue Aliou Dembourou Sow. En effet, le débat de cette nature n'honore ni l’Assemblée nationale, encore moins le peuple sénégalais », a-t-il écrit au président de l'Assemblée Nationale. Pour Malick Guèye, il faut que l’Assemblée à l'unanimité puisse voter une résolution pour condamner ces propos-là. Il invite ainsi les autres députés à condamner les mots de Aliou Dembourou Sow.





« Je propose par conséquent, que les différents groupes parlementaires et les non-inscrits s’accordent après l’ouverture de la session le 14 octobre prochain, une résolution, sans débat pour dénoncer avec vigueur et se démarquer à l’unanimité de ces propos dangereux et inopportuns de notre collègue », écrit-il.





Selon lui, c'est la stabilité du pays que les Sénégalais attendent du président de l'Assemblée nationale.





Pour rappel, lors d'une sortie médiatique, le député apériste avait demandé aux peuls de sortir les machettes pour se battre pour le troisième mandat de Macky Sall.